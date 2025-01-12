ÀÅ²¬¸©¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¬¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡È¾®¤µ¤Ê¸ø±à¡É¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£Éý¡¢Ìó50cm¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¾®¤µ¤Ê¿¢ºÏ¤È¥Ù¥ó¥Á¤Î¤ß¡£¿Í¤¬ºÂ¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤¹Âç¤­¤µ¤À¡£¤³¤Î¸ø±à¤Ï¼«¾Î¡ÈÀ¤³¦°ì¾®¤µ¤Ê¸ø±à¡É¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¶¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡ªÀÅ²¬¤Ë¾®¤µ¤Ê¸ø±àÀÅ²¬¡¦Ä¹ÀôÄ®¤ÎÆ»Ï©±è¤¤¤Ç9Æü¡¢¼èºàÈÉ¤¬»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È¼«¾Î¡¦À¤³¦°ì¡É¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤»Í³Ñ¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÎÐ¤Î¿¢ºÏ