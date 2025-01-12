¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹30¼þÇ¯µ­Ç°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÖJewels¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¥×¥ì¥¹¼èºà²ñ¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Ë¾·îÍý·Ã¡Ê52¡Ë¤Ï¡ÖÆþ¼Ò¤·¤¿»þ¡¢20²¿ºÐ¤Ç20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤È¿ÌÌ¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£2021Ç¯6·î¤«¤é¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖÉáÃÊ¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¿ÌºÒ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß