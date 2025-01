ビッグクリエイトは、ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)」の冬の期間限定メニューを発売する。1月15日(水)より、第1弾「ベルギーチョコムースファッション」と「フォンダンショコラブリュレ」。1月29日(水)より、第2弾「濃厚キャラメルブリュレ」と「キャラメルリボンマキアート」を販売する。「世界のドーナツ」がテーマの専門店「世界のドーナツ」をテーマに多彩なドーナツを提供する「JACK IN THE DO