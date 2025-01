【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■B’zは、Bank Band with Great Artistsとして出演! 2月15日・16日に東京ドームにて開催される『ap bank fes ’25 at TOKYO DOME ~社会と暮らしと音楽と~』の第4弾出演アーティストが発表され、B’zの出演が決定した。 B’zの出演日は2月15日。小林武史と櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandと共演するBank Band with Great Artistsとしての出演となる。