¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×FANTASTICS from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ê27¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¾åÈ¾¿È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÌåÀä¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¤Ç¶Ú¥È¥ì¡¢Çã¤¤Êª¡¢¥µ¥¦¥Ê¤âËþµÊ¡Ö¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê¥¿¥¤¸ì¤Ç¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖÇ¯»Ï¤Ï¥¦¥ÞÈÓ¤â¶Ú¥È¥ì¤âÇã¤¤Êª¤â¥µ¥¦¥Ê¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£µÙ²Ë¤ÇË¬¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥Ý¡¼