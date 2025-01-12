ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Î¡ÖX JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¤¬11Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Î½»ÂðÃÏ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£YOSHIKI¡¢¥í¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ»³²Ð»ö¤ÇÈòÆñ¤òÊó¹ð¡ÖLA¤Î¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤âº£¡¢¶¯À©ÈòÆñÌ¿Îá¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×YOSHIKI¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤ÎLA¤Î²È¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢