Êì¤¬ÆÍÁ³¡¢Ä¹´üÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ö¾ë²È¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄï¡¦¼Â¤ÎÌÌÅÝ¤ò´Ç¤ë¤¿¤á¤ËÉã¿Æ¤Î²Ö¾ë¸î¤¬¥Ø¥ë¥×¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ°é¤Ë°­±Æ¶Á¡Ê!?¡Ë¤Ê¥¤¥±¥á¥ó´±Ç½¾®Àâ²È¤Î½ÇÉã¡¦ÀéÌë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ÃË4¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡£¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë²ÈÂ²¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø°é¥ª¥¸¡ß¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ê¤Í¤Æ¤ë/KADOKAWA¡Ë¤À¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²¶¹¥¤ß¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡£¤ªÁ°¤ÎÆó¿ÍÌÜ¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Ê¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥»