¥Õ¥ë¥¿À½²Û¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥ç¥³¡×¤Ë¼¡¤°¥Á¥ç¥³ÂçÂÞ¤ÎÃì¾¦ÉÊ¡Ö³Á¤Î¼ï¥Á¥ç¥³¡×¤òºþ¿·¤·¤Æ24Ç¯10·î7Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿´¥½Å°ì±Ä¶ÈËÜÉô¸ÜÌä¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ³Á¤Î¼ï¤òÁýÎÌ¤·¡¢¤è¤ê¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö³Á¤Î¼ï¥Á¥ç¥³¡×¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë³Á¤Î¼ï¤¬¥®¥Ã¥·¥êÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£11Ç¯¤ÎÈ¯Çä³«»Ï°ÊÍè¡¢Ãå¼Â¤ËÇä¾å¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯Á°¤Ë¤ÏTV