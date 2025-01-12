À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Î¡ÈÉÔÎÑÊóÆ»¡É¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¶¦¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡ÈÉÔÎÑÁûÆ°¡É¤ò¼Õºá¤·¤¿¸»ÅÄÁÔÎ¼¡õ±ÒÆ£ÈþºÌ¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬ºòÇ¯12·î¡¢¸»ÅÄ¤¬½÷À­¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸»ÅÄ¤ÏÄ¾·â¼èºà¤ËÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£±ÒÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤ªÁû¤¬