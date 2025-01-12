²Î¼ê¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖwithMUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¹â²Á¤¹¤®¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö10Âå¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¹â²Á¤Ê¡Ë»ØÎØ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤«¤¿¤«¤éÆÏ¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î¤«¤¿¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤À¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·