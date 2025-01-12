2025Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¹¾¸Í»þÂå¤ÎÍ·³Ô¡¦µÈ¸¶¤ò¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤«¡£¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎëÌÚÍÎ¿Î½Ú¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬¡Ø¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£²èÁü¡á¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¢£ÆüÍËÌë¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¡Ä¤½¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢Â©¤òÆÝ¤ó¤À¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é33Ê¬¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë