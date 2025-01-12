(¸¡º÷¥³¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆºÆÁ÷¤·¤Þ¤¹)Jacob Gronholt-PedersenStine Jacobsen¡Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊÆÎÎÅÚ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Î·³»öÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ¶ËÄ´ººÁ¥£²ÀÉ¤Î¹ØÆþ¤È¸¤¤¾¤ê¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÁý¶¯¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±£°Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£Æ±¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó