º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢£±£²ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¡¢»³ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢£±£²ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ï¾å¶õÌó£±£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤ËÉ¹ÅÀ²¼£¶ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¤¿¤á¡¢º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢£±£²ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿