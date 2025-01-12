¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬2025Ç¯1·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤¬Âç»ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆü¤¬Åö¤¿¤ë½ê¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Æ½ë¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥À¥¦¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤³¤Îµ¨Àá¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÇÁ´Á³´¨¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤