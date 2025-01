スヌーピーの公式グッズを展開する「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」から、2025年の年明け一発目となるオリジナルアイテムの新シリーズとして「ANDY, OLAF, and SNOOPY Sprinkled with playfulness」が発売される。【画像】きょうだいシリーズのノベルティやアイテムを見る2025年最初のオリジナルグッズは「ANDY, OLAF, and SNOOPY Sprinkled with playfulness」シリーズ!■発売日は202