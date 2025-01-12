¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡ÖANDY, OLAF, and SNOOPY Sprinkled with playfulness¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤­¤ç¤¦¤À¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë2025Ç¯ºÇ½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡ÖANDY, OLAF, and SNOOPY Sprinkled with playfulness¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ª¢£È¯ÇäÆü¤Ï202