David Sherfinski[¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¡ÊÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¡Ë£·Æü¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼ºâÃÄ] - ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Î²¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÀ¯ºö¤òÂçÉý¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¸¸À¤âÂç¤­¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äÊ¸½ñ¤«¤éµ¤¸õÊÑÆ°¤ä£Ì£Ç£Â£Ô£Ñ¡Ü¤Î¸¢Íø¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÜÎ©¤Äµ­ºÜ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¤Ç¤Ï¡Ö½ñÎà¤Î¤Ê¤¤°ÜÌ±¡×¤ä¡ÖÈó»ÔÌ±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡ÖÉÔË¡ºßÎ±³°¹ñ¿Í¡Êillegal alien¡Ë¡×¤È¤¤¤¦