Eliana RaszewskiRenato Spyrro¡Î¥µ¥ó¥Á¥¢¥´¡¿¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¿¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¥Á¥ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç°áÎà¤äÅÅ»Òµ¡´ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥«¥¤¥Ô¥ê¡¼¥Ë¥ã¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¤Ú¥½¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâÊª²Á¤¬¥É¥ë´¹»»¤ÇµÞÆ­¡¢³¤³°¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿Êý¤¬°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¹ñÌ±¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥ä¥ß»Ô¾ì¡ÊÊÂ¹Ô»Ô¾ì¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸·