¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¥ï¥´¥ó¡× Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶ÃØ³Æü»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ï¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡ÖZ Lealia¡ÊZ¥ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¥ï¥´¥ó¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æü»ºµþÅÔ¹»¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖZ Lealia¡ÊZ¥ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¡×Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç