µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿A»Ò¤µ¤ó¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡© ¤È¶»¤¬¹âÌÄ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£ ²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤ÎÁÍý¶µ¼¼ µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬Ä´Íý´ï¶ñ¤òÇã¤¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ë¤ÈÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏºÆ¤ÓÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå¡¦½÷À­²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Û