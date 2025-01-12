Áª¼ê¸¢4¶¯¤ÇÇÔÂà¤ÎÅìÊ¡²¬¡¢Á°È¾¤ËÀèÀ©¤â²ù¤ä¤Þ¤ì¤¿¸åÈ¾½øÈ×¤Î¥¹¥­Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤¬360Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ËË¬¤ì¤¿Ëâ¤Î10Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï1·î11Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÏÂè1»î¹ç¤ÇÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ò0-0¤«¤é¤ÎPKÀï¤ÇÇË¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ê¤É¡¢ÅìÊ¡²¬¤ÏÂç²ñ½éÀï¤«¤é4»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ