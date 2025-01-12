¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡Ê26¡Ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¸Å²ì·òÂÀ¡ÊÏ¢ºÜ25¡§²¬»³¥·¡¼¥¬¥ë¥ºÃæËÜÍ®¼ë¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿À±³¤¸÷Íè¤Î¸ÀÍÕ¹â¤µ¤Ç¡ÖÉÔÍø¡×¤Ç¤âÇ´¤ê¤Î¥Ð¥ì¡¼¤Ç¾¡¤Ä¡ä¡ä¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¥Ð¥ì¡¼¤Ç¾å¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¸Å²ì·òÂÀ¡Ê27ºÐ¡Ë¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¡¢Äã²»¤ÎÀ¼¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£ÅìÊ¡²¬¹â¹»»þÂå¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Ï¢ÇÆ¡Ê2015¡¢2016Ç¯¡Ë¤òÃ£À®¡£Åì°¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¥¤