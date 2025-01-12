¤«¤Ä¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¾è¤êÆþ¤ì¡ÖÃæÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸©±ÄÌ¾¸Å²°Èô¹Ô¾ì¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬³«¹Á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©±ÄÌ¾¸Å²°Èô¹Ô¾ì¤Ï¡¢¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2005Ç¯¤Þ¤Ç¡ÖÃæÉôÃÏÊý¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¡×¡ÖÃæÉôÃÏÊý¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î²­¹ç¤Ë¤¢¤ëÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±¶õ¹Á¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ë2005Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò³ä¤ÏÊÌ¤Î¶õ¹Á¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®ËÒ´ðÃÏ