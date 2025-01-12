ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÆÈÆÃ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¡ÖÂåÌ¾»ì¡×¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£(C)Getty ImagesÆüËÜ¤¬À¸¤ó¤À¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµ±¤­¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1·î21Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤ÎÈ¯É½¤¬Ç÷¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¡È¥¹¥Æ¥í¥¤¥É»þÂå¡É¤Î°ÛºÌ¤ËµÓ¸÷MLB1652¾¡¤ÎÌ¾¾­¤¬¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎËþÉ¼ÊÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¿äµó