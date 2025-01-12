¼õ¸³À¸¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¸òºÝÃæ¤ÎÈà½÷¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÜ¤·Êý¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÀµÄ¾¥¦¥¶¤¤¡ª¼õ¸³ÊÙ¶¯Ãæ¡¢ÌÂÏÇ¤Ë´¶¤¸¤ëÈà»á¤Î¸ÀÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡ÖÍ­Ì¾Âç³Ø¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È»ÖË¾¹»¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹Ô¤­¤¿¤¤Âç³Ø¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢ºÇ°­¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À­¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î»ÖË¾¹»