·ëº§¤òÈ¯É½¤·¿·Ç¯Áá¡¹¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê44ºÍ¡Ë¡£º£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¿ô¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¡¢µÈÂ¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿µÈÂ¼¿ò¤ÎÄ¾É®Ê¸½ñ¡¢ÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¤Î½ðÌ¾¤â¡£Â¾¡¢µÈÂ¼¿ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤â¡ö¡ö¡ö ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¿ô1°Ì