12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¾®½ô»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à66ºÐ¤Î½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®½ô»Ô¹Ã¤Î»ÔÀî¼¡ÃË¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£12Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡ÖÎÙ¤Î²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï»ÔÀî¤µ¤ó¤È