¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÏÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤­¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î³¤¤ä»³¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ËÌÜÅªÃÏ½¼ÅÅ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ½¼ÅÅ´ï¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¡¢2024Ç¯Ãæ¤ËÌó160¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ØÇÛÈ÷¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¦¥Ç¥£ e¥È¥í¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ß¤ëÁ´86ËçËÜ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£½ãÀµ¤Î8kW