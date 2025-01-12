ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1·î11ÆüÌë¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÅìÈ¹ÅÄ¤Î½»Âð¤Ç¡Ö3³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌ¡¦Ç¯ÎðÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê60Âå¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£