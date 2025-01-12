µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£¤Ç¤Ï12ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÅ·¿À¤Ç¤Ï¼å¤¤±«¤¬»þÀÞ¤Õ¤Ã¤ÆÏ©ÌÌ¤¬¤Ì¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àã¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º´²ì¶õ¹Á¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¤Þ¤ÀÀã¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£º´²ì¸©¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£