¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×¡½¡½¡£º£·î3Æü¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÅ´¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¡ÈÅ°Äì¹³Àï¡É¤Î¹½¤¨¤À¡£²¾¤ËÇËÃÌ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢900²¯±ß¶á¤¯¤Î°ãÌó¶â¤òÊ§¤¦²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¡ÈÂå½þ¡É¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜÀ½Å´¤òÂÎ¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¡ÖÀïÈÈ¡×¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬²¼¤·¤¿Çã¼ý·×²èÃæ»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÅ´¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·èÄê¤ÏÌÀ