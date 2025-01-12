Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬ÅìÊ¡²¬¤Ë£³¡½£±¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤«¤é¹ñÎ©¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹â¹»À¸¤ÎÇ®Àï¡££Ó£Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÅìÊ¡²¬¤ÎÂè£±Àï¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê±Æ¤À¤é¤±¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç»î¹ç¤·¤Á¤ã¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¹ñÎ©¥ä¥Ð¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸«¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¿·¹ñÎ©¤Ï²°º¬¤Î±Æ¤Ç¥Ô