Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öyuu160cm¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤¬Î¹¹ÔÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌîÎÉ»ÒÇ­¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£µ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç216.2ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤»ÒÇ­¤òÁ°¤Ë¸å¤íÈ±¼æ¤«¤ì¤ë¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£