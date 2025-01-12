´ûº§¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¿¦¾ì¤Ç¤Ï²ÈÄí¤ÎÏÃÂê¤¬¾å¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÆÈ¿È¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤¬´ûº§¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬ºòÇ¯12·î¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¿¦¾ì¤ÇÆÈ¿È¼Ô¤Ï¥È¥Ô¼ç¤À¤±¤À¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ß²ñ¤Ç½¸¤Þ¤ë¤È¤È¤Ë¤«¤¯É×¤äºÊ¤Î¼«ËýÏÃ¤«¡¢»Ò¶¡¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¿Í¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤ä»Å»ö¤ÎÏÃ¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë