·ëº§¼°¤ÇÍ§¿Í¤ä¿ÆÂ²¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£°¦ÃÎ¸©¤Î30Âå½÷À­¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£²ÈÂ²º§¤È¤·¤Æ¿ÈÆâ¤Î¤ß¤Çµó¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÍ¾¶½¤Ç¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£Àµ²ò¼Ô¥È¥Ã¥×3Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ·ô¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤Î¾ÞÉÊ¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï°ì²ó¤ê¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤Î¶¦ÄÌ¤¹¤ë¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÇ¼Æ¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¡û¡ß¤Î»¥¤Ç²óÅú¤¹¤ë·Á¼°