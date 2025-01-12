¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè17Àá¡Û(Stade Auguste-Delaune)¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 2-4(Á°È¾1-2)¥Ë¡¼¥¹<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¹]°ËÅì½ãÌé(34Ê¬)¡¢¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥¢¥³¥ó(71Ê¬)[¥Ë]¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó(28Ê¬)¡¢¥¬¥¨¥¿¥ó ¥é¥Ü¥ë¥É2(44Ê¬¡¢64Ê¬)¡¢¥¢¥ê ¥¢¥Ö¥Ç¥£(86Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¹]¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£(42Ê¬)¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥á(48Ê¬)¡¢¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢(65Ê¬)¡¢¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥­¥Æ(74Ê¬)¡¢¥ë¥«¡¦¥¨¥ë¥¹¥Í¥ë(56Ê¬)[¥Ë]¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó(37Ê¬)¡¢¥½¥Õ