[1.11 ¥»¥ê¥¨AÂè20Àá](¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡)¢¨28:45³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ß¥é¥ó]ÀèÈ¯GK 16 ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥óDF 2 ¥À¥Ó¥Ç¡¦¥«¥é¥Ö¥ê¥¢DF 19 ¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹DF 23 ¥Õ¥£¥«¥è¡¦¥È¥â¥êDF 28 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦MF 14 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹MF 29 ¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥ÊMF 80 ¥æ¥Ì¥¹¡¦¥à¥µFW 7 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿FW 10 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥óFW 11 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¹µ¤¨GK 57 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¨¥Ã¥íGK 96 L. Torr