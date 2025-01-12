µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢£±£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤äÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î´Ý¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆüËÜ°ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¯Ä©Àï¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÇ¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¥­¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç£±¤«·î¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê