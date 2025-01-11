¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢¡Ö¥¢¥ó¥É ¥¨¥¹¥Æ¥£¡Êand ST¡Ë¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢¡Öand ST¡×¤äand ST¥¹¥È¥¢Á´Å¹ÊÞ¡¢°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹ÊÞ¡¢A-on STORE½ÐÄ¥ÈÇ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·éÀ¤°ì¡¢Ëª³Ú²ö¡¢ÀéÀÚÉ¿ÇÏ¡¢ÆäÀ¿»ÎÏº¡¢»å»ÕÑÛ¤Î5¿Í¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ó¥É ¥¨¥¹¥Æ¥£¤ÇÅ¸³«