Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î23Æü(Æü)¡¦24Æü(·î½Ë)¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ò¼«Í³¤ËÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò¿á¾å¥Û¡¼¥ë(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§  Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î23Æü(Æü)¡¦24Æü(·î½Ë)¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ