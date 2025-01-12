[1.11 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 3-2 H¡¦¥­¡¼¥ë]¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢8°Ì¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç17°Ì¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ë¤Ë3-2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£H¡¦¥­¡¼¥ë¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÁ°È¾23Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤·¤«¤éMF¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬Áê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢ÀèÀ©¤Ë