[1.11 ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè17Àá](Stade Auguste-Delaune)¢¨27:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹]ÀèÈ¯GK 94 ¥¤¥§¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥£¥¦¥ÕDF 2 ¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥¯¥àDF 18 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥áDF 21 ¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥×¥ìDF 23 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿MF 6 ¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢MF 10 ¥Æ¥Ç¥£¡¦¥Æ¥¦¥ÞMF 15 ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£FW 7 °ËÅì½ãÌéFW 17 ÃæÂ¼·ÉÅÍFW 22 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥­¥Æ¹µ¤¨GK 20 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë ¥ª¥ê¥¨¥íDF 25 ¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥Ç¡¦¥¹