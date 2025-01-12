[1.11 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá](¥Ü¥ë¥·¥¢¥Ñ¥ë¥¯)¢¨26:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ü¥ë¥·¥¢MG]ÀèÈ¯GK 33 ¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹DF 3 ÈÄÁÒÞæDF 26 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ã¥ÒDF 29 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¹¥«¥ê¡¼DF 30 ¥Ë¥³¡¦¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£MF 8 ¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥°¥ëMF 14 ¥¢¥é¥µ¥ó¡¦¥×¥ì¥¢MF 16 P. SanderMF 25 ¥í¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯MF 27 ¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥ÄFW 11 ¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥È¹µ¤¨GK 1 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥ª¥à¥ê¥óDF 2 ¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥­¥¢¥í¥Ç¥£¥¢DF 5 ¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥ê