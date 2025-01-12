¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¡Ê¤Þ¤Û¥×¥ê¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¡Ê¤Þ¤Û¥×¥ê2¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¡ÖºÆ²ñ¤Ï¥ß¥é¥¯¥ë¤Ç¥Þ¥¸¥«¥ë¡ª¡×¤¬11Æü¿¼Ìë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¼Ìë¥¢¥Ë¥áÏÈ¡ÖANiMAZiNG!!!¡×¡ÊËè½µÅÚÍË26»þ¡Á¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ÙºîÉÊ¤¬¿¼ÌëÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¤Þ¤Û¥×¥ê2¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂç³ØÀ¸ÈÇ¡ª¥­¥å¥¢¥ß¥é¥¯¥ëÊÑ¿È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤Û¥×¥ê