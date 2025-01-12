¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¡Û(Europa-Park Stadion)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 3-2(Á°È¾2-0)H¡¦¥­¡¼¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Õ]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(23Ê¬)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼(38Ê¬)¡¢¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©(74Ê¬)[H]¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¥ì¥¹2(85Ê¬¡¢90Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Õ]¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥­¥å¥Ö¥é¡¼(58Ê¬)¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥Ã¥Á¥å(90Ê¬+5)[H]¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¥ì¥¹(37Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á(45Ê¬+2)¡¢D. Javorček(90Ê¬+5)´Ñ½°:33,700¿Í¨¦¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Æ²°Â