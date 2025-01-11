¼ã¸«¤¨¸ú²Ì¤âÍß¤·¤¤¤·¡¢¾®´é¸ú²Ì¤âÍß¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥«È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤â¤·¤¿¤¤¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î´õË¾¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Î´õË¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ð¤¨¤ë¡ÚÂç¿Í¤ÎÀöÎý¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£🌼º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤À¤±²¡¤µ¤¨¤Æ¡£¼ã¸«¤¨¤¹¤ë¡ÚºÇ½Ü¤­¤ì¤¤¤á¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û¤òºî¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥ÉÎ©ÂÎ´¶¤Î±é½Ð¤Ï¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬¸°¤Ëº£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤¹¤Ë¤Ï¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·