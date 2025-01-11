¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¼Ô¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¦¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤é¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤Ç³®Àû¥é¥ó¥¦¥§¥¤¢¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¦¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤é¤¬ÀÅ²¬³®Àû¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2025¡×¤Ë¹ë²Ú½Ð¿È¼Ô½¸·ëÀÅ²¬¸©ºß½»¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¤¬3³«ºÅÏ¢Â³¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤ÈMC¤òÃ´Åö¡£¡ÖLOVE SPORTS SHIZUOK