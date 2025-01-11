1·î11Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTEAM NACS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¡£º£²ó¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¡£Âç³ØÀ¸¤Î»þ¡¢»Å»ö¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿³¤³°¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢24ºÐ¡£½¢¿¦³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¹¬¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ÎÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤·Ì¼¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¡×¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë