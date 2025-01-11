¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¢Ç¤Á°¤«¤é¿§¡¹¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀ¤³¦¤¬Âç¤­¤¯Æ°¤¯!?¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Ç2025Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¢£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ýÁË»ß¤Þ¤º¤ÏºÇ¶á¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¶Ø»ßÌ¿Îá¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤â¤½¤â¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê