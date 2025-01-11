¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¥µ»¤«¤ë¤¿ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹â¹»À¸¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÁá¤¤¼ê¤µ¤Ð¤­¤Ç»¥¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤Å·ÃÒÅ·¹Ä¤ò¤Þ¤Ä¤ëÂçÄÅ»Ô¤Î¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¡ÖÌ¾¿Í°Ì¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó°Ì·èÄêÀï¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÌ¾¿ÍÀï¤Ï¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀîÀ¥¾­µÁÌ¾¿Í¡Ê30¡Ë¤Ë¼«¸«ÁÔÆóÏ¯¼·ÃÊ¡Ê23¡Ë¤¬Ä©¤ß¡¢¼«¸«¼·ÃÊ¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÌ¾¿Í°Ì¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£