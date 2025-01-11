SG¤¬3·î¡¢²£ÉÍ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ¡ãSG Billboard Live 2025 ¡ÖStill Blooming¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1·î10Æü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¿·¶Ê¡ÖRemember¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎSG¡£¡Ö¡ÈMusic has no borders.¡É¡½²»³Ú¤Ë¤Ï¹ñ¶­¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²³èÆ°¤¹¤ëÈà¤Î2025Ç¯¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Âçºå¸ø±é¤Ï3·î13Æü¡¢²£ÉÍ¸ø±é¤Ï3·î20Æü¡¢³ÆÆü2²ó¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãSG Billboard Live 2025 ¡ÖStil